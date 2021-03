Quando la tecnologia ci segue anche in bagno: la disavventura di un consigliere fiorentino

"Non ne posso proprio più, io la faccio qui", recita una famosa canzone imparata da tante generazioni di bambini. Non c'è nulla da fare, quando il bisogno fisiologico impelle, è difficile dargli un freno. E la vicenda che ha coinvolto oggi un consigliere comunale non riguarda il luogo o la modalità in cui si è svolto il semplice far pipì. Sarebbe infatti avvenuto in tutta normalità se la tecnologia, soprattutto in questo periodo, non ci seguisse passo passo tutto il giorno. Anche al bagno, appunto.

Oggi dunque disavventura per un consigliere durante la seduta odierna del consiglio comunale di Firenze, che si è svolto in videoconferenza. L'uomo stava seguendo la seduta collegato con il cellulare quando per errore ha lasciato la telecamera accesa mentre è andato in bagno per fare pipì. Niente da fare, le immagini sono andate in diretta nonostante il consigliere, una volta capito il suo errore, abbia subito cercato di spengere il dispositivo.