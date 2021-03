Rischio infiltrazioni mafiose, incontro al Quartiere 5

Il Quartiere 5, in occasione della Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizza un evento in streaming dove interverranno l’Assessore Alessandro Martini del Comune di Firenze, con delega alla cultura della memoria e della legalità, l’Avvocato Roberto d’Ippolito, della Fondazione Capponetto, il Giudice Giuseppe Quattrocchi, consulente del Sindaco Nardella per la legalità. Modererà il Presidente del Quartiere 5, Cristiano Balli.

“Desidero invitare i cittadini a collegarsi al nostro canale Youtube all’indirizzo: https://www.youtube.com/channel/UC6fY-BpOuYfJmwUpyf_bMYQ per poter partecipare ad incontro molto importante – sottolinea il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli – per un fenomeno che non deve essere sottovalutato”.

Tante saranno le iniziative in tutta Italia per questa Giornata, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, che avranno come tema principale la legalità. Anche il Quartiere 5 con il Presidente della Commissione Cultura e Sviluppo Economico, Andrea Ciulli, desiderano celebrare la giornata del 21 marzo, per non dimenticare le vittime della mafia e i loro familiari.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa