Ruba computer da un'auto parcheggiata, 26enne in manette

Un 26enne è stato arrestato a Lucca come autore di numerosi furti nel centro storico. La polizia lo ha notato con in mano un sacchetto e il giovane è subito fuggito in un vicolo stretto, dove la volante non poteva passare. Gli agenti si sono catapultati in piazza San Francesco e lo hanno sorpreso e bloccato. Nella busta aveva un computer da 700 euro rubato poco prima, gli agenti lo hanno requisito e restituito alla proprietaria. Il 26enne lo aveva rubato da un'auto col finestrino abbassato.

Dopo il fermo, è venuto fuori che il giovane aveva rubato il 13 marzo altri oggetti di elettronica da un negozio del centro lucchese. Il 26enne era già noto alle forze dell'ordine per furti o tentati furti avvenuti tra il 2020 e il 2021. Nei prossimi giorni è prevista l’udienza di convalida del fermo.