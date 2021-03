Ruba un cellulare in centro a Firenze, denunciato

È entrato in un negozio di abbigliamento del centro e facendo finta di guardare gli articoli ha sottratto un cellulare per poi allontanarsi. Ma la proprietaria dell’apparecchio si è resa conto del furto e ha allertato la Polizia Municipale che, anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, ha rintracciato e denunciato il responsabile. L’episodio risale alla tarda mattinata di sabato. Due agenti in servizio in centro sono stati avvicinati da una donna che ha riferito il furto di cui era stata vittima un paio di ore prima. Responsabile di un negozio di abbigliamento, aveva appoggiato il cellulare sul banco cassa per poi rendersi conto della sua sparizione. A questo punto ha visionato le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza interna scoprendo che l’apparecchio era stato sottratto da un uomo che aveva approfittato dei momenti in cui la donna stava servendo dei clienti. Dalle immagini gli agenti hanno potuto assistere direttamente al furto e alla successiva fuga del ladro. Si sono messi quindi alla ricerca dell’uomo nelle strade della zona individuando poco distante una persona che rispondeva a tutte le caratteristiche del malvivente immortalato dalle telecamere, ad iniziare dall’abbigliamento. Gli agenti hanno quindi fermato l’uomo risultato senza documenti. Gli accertamenti sono continuati presso il distaccamento di via delle Terme dove si è presentata anche la derubata per sporgere denuncia: la donna ha riconosciuto l’uomo come l’autore del furto. Dai successivi controlli è emerso che si tratta di uno straniero nato nel 1973 già noto alle forze dell’ordine. Per lui è scattata la denuncia per furto.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa