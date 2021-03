È stato aperto un fascicolo conoscitivo sulla vicenda della vaccinazione del giornalista Andrea Scanzi, Al momento non c'è nessuna ipotesi di reato. Scanzi avrebbe ricevuto il vaccino come 'riservista' e in qualità di caregiver familiare dei suoi genitori. Oggi, da quanto si apprende, sarebbe stata consegnata un'informativa dei carabinieri della pg. Gli approfondimenti serviranno appunto a stabilire se ci sono ipotesi di reato.