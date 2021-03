Vaccini, Giani: "Penso di vaccinarmi con AstraZeneca"

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, intervenendo su Radio1 a 'Un giorno da pecora' ha dichiarato "io penso di vaccinarmi con AstraZeneca". Il presidente, in quanto dipendente Asl in aspettativa avrebbe accesso alla vaccinazione ma avrebbe preferito non vaccinarsi per il momento, poiché "nella sensibilità della gente può apparire un privilegio".

E proprio su questo punto, prima dello stop in via precauzionale di AstraZeneca, poi ripartito, "guai se si vaccinava una persona con responsabilità pubbliche" ha sottolineato ancora Giani. Ma dopo la vicenda AstraZeneca per il presidente, molte persone avrebbero esitazione a fare il vaccino. Quindi, "potrebbe valere proprio l'esempio".

Riguardo alle liste di riserva per i vaccini (Qui come funzionano e chi può iscriversi) Giani ha ricordato che "l'indicazione che hanno i medici è di telefonare a coloro che ne hanno diritto nella lista e di venire; poi c'è la circolare del commissario che indica questo principio di base per cui i vaccini vanno fatti il più possibile". Per gli ultraottantenni il presidente della Regione ha ribadito che l'obiettivo è quello di arrivare al 25 aprile e aver somministrato, almeno la prima dose, a tutti gli over 80.

