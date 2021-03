Provincia di Lucca a zone rosse, si aggiunge Borgo a Mozzano

Borgo a Mozzano sarà in zona rossa da giovedì 25 a domenica 28 marzo. Il comune della Valle del Serchio si aggiunge ad Altopascio, Villa Basilica e Bagni di Lucca che saranno zona rossa a partire da domani (Qui la notizia) e ai comuni della Versilia.

Ad annunciare la misura è il sindaco Patrizio Andreuccetti, decisione presa in accordo con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, in seguito all'aumento dei contagi da Covid-19. Borgo a Mozzano ha infatti superato la soglia dei 250 casi per 100mila abitanti.

