Covid, in autoisolamento il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia

"Anch'io ho ricevuto il provvedimento di isolamento domiciliare a causa di familiari positivi al covid-19. Mi sono giustamente ritirato in casa, dalla quale continuerò a lavorare in stretto contatto con assessori ed uffici comunali".

Così il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia commenta su Facebook la disavventura che lo ha portato a dover rimanere a casa.

"In questo periodo di isolamento, non voglio rinunciare agli appuntamenti che settimanalmente ho con i cittadini e pertanto li effettuerò in modalità videoconferenza.

Per concordare ora e giorno è necessario contattare la segreteria del Sindaco mediante telefono ( 0571933215) o tramite e-mail (segreteria@comune.vinci.fi.it)".

Con la zona rossa Vinci ha deciso di chiudere gli uffici al pubblico salvo necessità inderogabili.