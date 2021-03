Fogne e acquedotti sistemati sulla sp15 Buggianese

Con i lavori di asfaltatura e successivamente con il rifacimento della segnaletica orizzontale si sono conclusi i lavori di risanamento fognario e sostituzione della condotta acquedottistica principale iniziati nel mese di giugno 2020 sulla SP15 Buggianese nel tratto compreso di Via XXIV Maggio e Via Roma fino all’intersezione con Via Collodi. L’intervento di oltre 1 milione di euro commissionato da Acque Spa e Acque Toscane sotto la direzione lavori di Ingegnerie Toscane, ha visto nel periodo estivo dello scorso anno la posa in opera della nuova rete fognaria e della nuova conduzione dell’acquedotto comunale. La ditta esecutrice dei lavori è stata la Conglomerati SPA che nei giorni scorsi ha anche provveduto a riasfaltare completamente il tratto oggetto dei lavori.

“Voglio ringraziare – conclude il Sindaco Nicola Tesi - tutti coloro che si sono adoperati in questo intervento, i tecnici di Ingegnerie Toscane che mi hanno sopportato per tutta la durata del cantiere, la popolazione e le attività produttive che da oggi percepiscono i benefici rispetto ai numerosi disagi accumulati la scorsa estate. Oggi grazie alla sinergia tra Provincia di Pistoia, Comune di Ponte Buggianese ed Enti Gestori, gran parte della SP 15 nel nostro territorio comunale è in perfetto stato di manutenzione come non si ricordava da almeno 30 anni. Mi sia consentito inoltre ringraziare l’Ufficio Viabilità della Provincia per lo splendido recupero del Ponte della Vittoria su cui a breve sarà reinstallata la targa celebrativa.”

Fonte: Comune di Ponte Buggianese