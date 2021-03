Massimo Bramandi nuovo Art Director dell'Health Media Award

Massimo Bramandi da Castelfiorentino è stato nominato Art Director degli Health Media Award e si occuperà personalmente dello sviluppo di un metodo che permetta la realizzazione nel 2021 di questo evento così importante per dare il giusto riconoscimento ai successi in campo comunicativo e sanitario, soprattutto in un momento storico come quello attuale.

L'Health Media Award è una manifestazione tedesca che premia i maggiori successi in campo sanitario, sociosanitario e nella comunicazione.

Già dal 2015 Massimo Bramandi è l'artista realizzatore della scultura premio Health Angel, utilizzata per premiare figure di spicco quali, Silvia Renate Sommerlath Regina di Svezia, Sophie Lu-Axelsson, (Console Svezia) Wolfgang Walter Wilhelm Bosbach (politico tedesco) , Klaus Meine (Scorpions) Adel Tawil (noto cantante tedesco) ecc.

Nel progetto pionieristico di Massimo Bramandi, che permetterà agli Health Media Award di sbarcare anche in Italia, ci sarà spazio anche per gli sponsor che vorranno farne parte ed essere annoverati tra le aziende collaboratrici di questo evento di stampo internazionale.

A causa del virus che ormai fa parte della nostra quotidianità da più di un anno, gli Health Media Award 2020 non hanno potuto avere luogo e per questo la dirigenza tedesca ha scelto di sfruttare la creatività artistica di Bramandi per realizzare un progetto che permetta di risolvere in modo creativo questo problema.