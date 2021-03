Nardini: "Sui banchi a rotelle la Regione non ha competenze"

Il consigliere di Forza Italia, Marco Stella, ha presentato una interrogazione in merito alla sicurezza dei banchi a rotelle in caso di terremoto, per chiedere “se gli aspetti tecnici dei banchi a rotelle siano conformi a quanto previsto nelle esercitazioni della Protezione civile, relativamente alle normative e ai protocolli da seguire nel caso di scossa sismica”.

“La Regione non ha avuto alcuna competenza sui banchi a rotelle, né più in generale sugli arredi scolastici”, ha risposto in Aula l’assessore all’Istruzione Alessandra Naldini. L’iniziativa è stata “presa direttamente dal commissario straordinario” e l’amministrazione regionale “non è stata in alcun modo coinvolta”. Spettano ai Comuni, alle Province e alle città metropolitane le competenze circa strutture e arredi, di concerto con le istituzioni scolastiche, ha aggiunto l’assessore.

“L’oggetto di questa interrogazione era un altro, devo dirmi insoddisfatto della risposta – è la replica in Aula di Marco Stella –. Si chiedeva se questi banchi siano sicuri in caso di terremoto. È la Regione, su questo, ad aver diffuso indicazioni sui comportamenti da tenere, raccomandando ai bambini di proteggersi sotto i banchi. Quello che vogliamo sapere è se quei banchi, che sono costati cifre enormi, si parla di 2miliardi a livello nazionale e 30milioni per la Toscana, diano la stessa sicurezza in caso di scossa sismica. La nostra azione di controllo proseguirà, la prossima seduta presenteremo una nuova interrogazione”.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale