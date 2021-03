Scomparsa 29enne, arrestato per omicidio 50enne a Orentano

Operazione all'alba della polizia a Castelfranco di Sotto per un 50enne fiorentino, accusato dell'omicidio e della soppressione del cadavere di Khrystyna Novak, 29enne ucraina scomparsa dalla località Corte Nardi il 9 novembre scorso. L'uomo adesso si trova in carcere.

Quest'oggi si terrà una conferenza stampa in procura a Pisa con la presenza del procuratore capo Alessandro Crini.

Omicidio Khrystyna Novak - NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

I fatti risalgono a novembre scorso. La giovane sarebbe scomparsa all'indomani dell'arresto e del trasferimento in carcere del suo fidanzato, un imprenditore 40enne. I due vivevano in una villetta a Orentano, frazione di Castelfranco. Lei non venne più trovata e anche il cellulare dopo 24 ore non mandò più segnali. Le ricerche andarono anche nella direzione delle tracce 'telematiche', ma senza riscontri visibili.

Un importante indizio fu il ritrovamento nella boscaglia vicina di una maglietta, riconducibile a Khrystyna perché identificata dal suo compagno dal carcere. Le chiavi di casa erano all'interno della sua auto. Infine un altro elemento che ha sollevato dubbi è quello del cane della giovane, trovato e recuperato dalle amiche a sparizione già avvenuta. Era in camera e non sarebbe stato in grado di scendere in quel periodo sia dal letto che dalle scale, ma le giovani lo hanno sentito e visto grattare alla porta di casa.

La madre di Khrystyna Novak ha lanciato numerosi appelli, sia sulle pagine dei quotidiani che in televisione, chiedendo qualsiasi segnalazione possibile per aiutare le indagini. La donna non si è data mai pace in questi mesi ed è venuta anche in Italia dall'Ucraina per vedere chiaro con i suoi occhi cosa è accaduto.