'Ortolani Coraggiosi' fuori casa per due giorni: il percorso di Associazione Autismo Toscana

Continua il percorso di autonomia di alcuni Ortolani Coraggiosi. Continua il loro percorso verso una vita autodeterminata con un lavoro e a casa propria.

Dopo aver iniziato alcuni anni fa l'attività lavorativa alla Cooperativa Sinergica, la Cooperativa degli Ortolani Coraggiosi, grazie alla possibilità che ci è data dalla legge 112/2016, la “legge del Dopo di noi” qualche mese, per la prima volta, questi ragazzi si affrancano dalla famiglia. Prima giornate intere passate fuori casa, dalla mattina alla sera ora due giorni fuori di casa, dormendo fuori. Mamma mia che emozione. I nostri ragazzi partono questa mattina e vanno a Montaione in una bella casa, un appartamento, presso l'agriturismo “La Valle” e stanno lì due giorni, facendo le cose che normalmente si fa a casa: la spesa, si prepara il pranzo, una passeggiata, la merenda, in compagnia con amici e con gli aiuti necessari e avanti così. Una vita normale in una casa normale, con le giuste protezioni. Torneranno domani.

Ci saranno delle difficoltà? Sicuramente, ci saranno intoppi? Probabilmente si, ma noi, nella avanzatissima società del 2021, dobbiamo provare in tutti i modi a prevedere le difficoltà e a programmare i giusti sostegni. Partendo da quel progetto Individuale di ciascun ragazzo tanto necessario quanto trascurato dobbiamo prevedere e compensare le difficoltà. Abbiamo lavorato mesi, forse anni per preparare queste giornate, per far si che i nostri ragazzi fossero pronti a fare un passo avanti verso l'autonomia. Ecco ora ci siamo, con tanta emozione ma anche tanta fiducia. Si, perché noi genitori, per primi, dobbiamo credere nei nostri ragazzi e per primi, se pur con il cuore che ci batte a mille a l'ora, dare fiducia loro e provare a dare loro le quelle opportunità a cui hanno diritto e che si meritano tanto per l'impegno che tutti i giorni mettono nel superare le loro difficoltà. Forza ragazzi, noi siamo con voi.

Fonte: Associazione Autismo Toscana