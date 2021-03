Vaccini over 80, Italia Viva EV chiede di sbloccare la situazione

Italia Viva Empolese Valdelsa si fa interprete dello sconcerto che moltissime persone anziane, ed in particolar modo ultra ottantenni, manifestano per i ritardi nella loro vaccinazione. Pur essendoci piena consapevolezza della difficoltà del momento ed in modo particolare nella difficoltà dell'approvvigionamento dei vaccini, non si capisce come la nostra Regione, da un buon inizio vaccinale che ha messo giustamente in sicurezza il personale sanitario e gli ospiti delle Rsa, per passare poi ad altre categorie come le forze dell'ordine e personale scolastico, inspiegabilmente, almeno così viene vissuta la cosa, si sia bloccata proprio quando doveva accelerare nella vaccinazione a scalare, partendo dalle persone più anziane e fragili.

Qualunque siano le cause, chiediamo all'assessore regionale alla Sanità, Simone Bezzini, una risposta al riguardo ed un suo intervento per tranquillizzare con un programma vaccinale ben cadenzato nel tempo, i già provati cittadini che non trovano risposte esaurienti neppure dai loro medici di famiglia. Una corretta e pronta informazione, oltre a tranquillizzare, crea speranza che in momenti simili agisce psicologicamente come un secondo vaccino.

Lucia Ivonne Cassarino e Andrea Pini, coordinatori Empolese-Valdelsa