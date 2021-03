A Pelago niente più parcheggi a pagamento

Le strisce blu cambiano colore. Una piccola rivoluzione per la sosta in comune di Pelago: dal 1 aprile tutti i parcheggi diventeranno gratuiti o regolamentati da disco orario.

La decisione dell’amministrazione è quella di eliminare, e non solo sospendere, i parcheggi a pagamento su tutto il territorio, a beneficio delle soste brevi che possano favorire la rotazione delle auto posteggiate e la maggior accessibilità ai servizi commerciali. Sempre relativamente alla sosta l’amministrazione ha deciso di inserire in un successivo momento alcune soste “rosa”, parcheggi auto riservati e gratuiti per le donne in gravidanza e neomamme con un bimbo di età inferiore a 1 anno residenti nel Comune di Pelago che verranno posizionati vicino alle scuole e ai servizi postali.

“L’obiettivo – spiega il Sindaco Nicola Povoleri – è quello di favorire la rotazione della sosta breve vicino ai servizi commerciali lasciando ovviamente una quota di parcheggi gratuiti. Non si tratta di una decisione temporanea che terminerà con la fine della pandemia, ma una scelta pensata e permanente. La decisione di riservare alcuni posti auto alle donne in gravidanza e neomamme - conclude il Sindaco - è un semplice gesto di accortezza che sono certo sarà messo in pratica da tutti i cittadini anche se il codice della strada, ancora, non lo prevede”.

Fonte: Ufficio Stampa