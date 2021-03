Chili di droga in garage e 64mila euro: arrestato 32enne a Figline

Un 32enne è stato arrestato in flagranza di reato a Figline e Incisa Valdarno dopo essere stato trovato in possesso di 35 kg di hashish, 230 grammi di cocaina e circa 64mila euro in contanti. Ad arrestare l'uomo, di origini marocchine, i carabinieri della compagnia di Figline coadiuvati dal nucleo cinofili carabinieri di Firenze.

Lo stupefacente è stato rinvenuto nascosto all'interno di un piccolo garage in uso al soggetto, che non è sfuggito al fiuto del cane antidroga Battman. Anche il denaro era occultato in parte all'interno del garage e in parte in un'auto dell'uomo. Dopo gli accertamenti di rito, il 32enne è stato dichiarato in arresto e condotto al carcere di Firenze Sollicciano.