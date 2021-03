Corteo a Firenze, possibili disagi alla circolazione

Venerdì 26 marzo è in programma la manifestazione #blocchiamoitalia promossa tra gli altri da alcune associazioni di ristoratori e tassisti. La protesta coinvolgerà anche Firenze e prevede il transito di veicoli in corteo per le strade cittadine con numerosi disagi alla circolazione. Parte dei partecipanti arriverà da fuori città (da Pisa e Livorno) con ritrovo alle 10 in via Simone Martini. Da qui il corteo ripartirà verso il centro percorrendo il seguente itinerario: via Lunga, via Pampaloni, via Canova, viale Talenti, via del Sansovino, via del Pignoncino, via Giovanni della Casa, via Pisana, piazza Pier Vettori, viale Sanzio, viale Aleardi, viale Petrarca, piazzale di Porta Romana, via Romana, via Maggio, lungarno Guicciardini, Ponte alla Carraia, via della Vigna Nuova, via degli Strozzi, via dei Vecchietti, via dei Pecori, via Roma, via Tosinghi, via delle Oche, piazza Duomo, via del Proconsolo, via della Condotta, via dei Magazzini fino ad arrivare in piazza Signoria dove è in programma un presidio con lo stazionamento delle auto nella piazza. Al termine del presidio lasceranno la piazza percorrendo via Vacchereccia, via Calimana, piazza della Repubblica, via Roma fino a piazza Duomo.

Nella stessa giornata è in programma lo sciopero nazionale di 24 ore indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti, Faisa-Cisal, Ugl Fna e di Cobas lavoro privato (4 ore). Per quanto riguarda Ataf il servizio è garantito nelle fasce orarie 6-9 e 12-15; Gest comunica il servizio della tramvia sarà garantito dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17 alle 20.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa