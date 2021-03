Dantedì a Empoli, gli studenti del Ferraris-Brunelleschi partecipano alla Maratona dei Canti

In occasione delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte del sommo poeta Dante Alighieri, l’Adi-sd di Empoli, con sede presso l’I.I.S. “G. Ferraris – F. Brunelleschi”, ha organizzato per sabato 27 marzo 2021 un incontro a cui sono invitati a partecipare studenti, docenti e l’intera cittadinanza.

Il Dantedì empolese, dal titolo “700 anni e non sentirli: Dante sempre attuale”, si avvarrà degli interventi di Annalisa Nacinovich, membro del Comitato Nazionale di Organizzazione del Settecentenario dantesco dell’Adi-sd, e di Hans Honnacker, saggista. Ad introdurre i relatori sarà la professoressa Cristina Nesi.

Durante la mattinata verrà presentato il video ispirato al XXIII canto dell’Inferno con cui gli studenti del Laboratorio Teatrale dell’I.I.S. “G. Ferraris – F. Brunelleschi” hanno partecipato alla Maratona dantesca “a mosaico” Adotta un canto… e portalo nella tua città quando puoi. Gli stessi studenti del Laboratorio Teatrale, coordinati dalla professoressa Silvia Desideri, leggeranno alcuni versi del canto X dell’Inferno di cui tratterà uno dei relatori.

Fra le molteplici iniziative legate alle celebrazioni dantesche a cui l’I.I.S. “G. Ferraris – F. Brunelleschi” partecipa per il 2021, il Dantedì empolese si configura come un’importante opportunità con cui la scuola si impegna a far appropriare e attualizzare il messaggio di Dante.

Ė infatti con lo spirito di riscoprire la ricchezza e la complessità dell’opera dantesca, partendo dalla conoscenza del proprio territorio, che è stato scelto il canto che ha fra i protagonisti Farinata degli Uberti, il capo ghibellino che al convegno di Empoli del 1260 difese Firenze con straordinario senso civico e amor di patria.

La conferenza potrà essere seguita in diretta streaming sul canale Youtube dell’Istituto dalle 10 alle 12.

L’iniziativa ha ricevuto tra gli altri anche il prestigioso patrocinio del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei settecento anni dalla morte del Poeta ed è pubblicata sul sito del Ministero dei Beni Culturali.

Fonte: Iis 'G. Ferraris-F. Brunelleschi' di Empoli