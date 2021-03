I diari di un viaggiatore al Foto Club Vinci: serata con Antonio Di Guida

Giovedi' 25 Marzo alle 21.30 il Foto Club Vinci ha il piacere di avere come ospite in videoconferenza Antonio Di Guida, viaggiatore nomade che si racconterà nelle proprie esperienze di Viaggio.

La serata è gratuita e visibile sulla Pagina Facebook e YouTube del Foto Club Vinci.

Biografia di Antonio di Guida

Mi chiamo Antonio Di Guida, sono un viaggiatore, scrittore e fotografo.

All’età di ventidue anni ho intrapreso una vita da nomade. Lasciato il mio porto sicuro, ho spiccato il volo verso l’Africa. Da questa esperienza ho scritto il mio primo libro di viaggio “Africa: viaggio di un muzungu nella savana”. Racconto la mia esperienza per dare una spinta ai lettori nel lasciare quelle quattro mura che circondano la propria vita, soprattutto avvicinarsi ad una grande esperienza di vita, il Volontariato.

Dopo l’Africa decisi di partire verso L’Australia.

In Australia, precisamente a Sydney ho lavorato in una ditta edile. Dopo sei mesi ho comprato un furgoncino costruendoci una casa mobile, per poi decidere di lasciare Sydney e viaggiare. In quel periodo ho realizzato molte esperienze: da lavorare nelle fattorie raccogliendo broccoli e cavolfiori, a vivere per mesi in una fattoria organica, apprendendo l’arte di vivere sano fra yoga e meditazione. Altre esperienze vissute sempre nei boschi australiani per poi guidare verso il deserto rosso. Da questa esperienza nasce il mio secondo libro Australia: Dove i sogni prendono vita.

“A chi consiglierei questo libro? a tutte le persone che vorrebbero realizzare un esperienza di lavoro e soprattutto di vita all’estero, alle persone che vogliono cambiare la loro vita al meglio.”

Dopo due anni lascio l’Australia per intraprendere un altro grande viaggio. Un viaggio attraverso L’Asia.

Il viaggio in Asia è iniziato in Indonesia. Ho vissuto a Bali, Lombok, Yogyakarta e nella comunità Terranova ubicata sull’isola di Sumatra, nord Indonesia.

Con un passaggio in barca sono sbarcato in Malesia. Ho vissuto per un mese sull’isola Tioman. Poi mi sono trasferito a Georgetown e per un periodo ho vissuto in un tempio Krishna ubicato a Butterworth.

Mi sono spostato poi in Thailandia, immergendomi nella cultura e nella religione buddista. poi la Cambogia: in questa terra mi sono ritrovato ad insegnare inglese in una scuola di un villaggio ubicato a Siem Reap.

Un mezzo pubblico mi ha portato in Vietnam: attraversandola da sud verso nord con altri mezzi pubblici.

Arrivato in Laos mi sono poi precipitato in Myanmar. Nella città di Yangon ho svolto volontariato con un’associazione che aiuta i malati terminali. Poco dopo decisi di praticare il Vipassana.

La volta dell’India, vivendo per qualche mese ad Auroville. Successivamente ho viaggiato verso Nord fra New Delhi, Taj mahal e l’incredibile Varanasi. Da lì sono entrato in Nepal, realizzando il trekking sulle montagne dell’Himalaya, esattamente sull’Annapurna.

Ho vissuto nel deserto di Rajasthan per poi prendere un volo verso Dubai, impossibilitato di entrare in Pakistan per il confine chiuso dalle guerre in atto.

A Dubai ho ottenuto l’ultimo visto Asiatico per L’Iran: terra che ho voluto attraversare con una bici -assolutamente non idonea per un lungo viaggio- percorrendo più di 1700 km da Sud verso Nord, scrivendo e pubblicando poi un diario di viaggio: L’IRAN IN BICICLETTA.

Link alla Diretta https://www.youtube.com/watch?v=XMKf8XCNXRg

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/136291721755058

Fonte: Foto Club Vinci