Lambertucci al centro vaccinale di Santa Croce: "Siamo a buoni livelli"

Questa mattina sono stato in visita al centro vaccinale a Santa Croce per portare la mia solidarietà ai medici di base impegnati nella somministrazione del vaccino visto anche le problematiche e le difficoltà riscontrate in Toscana negli ultimi giorni. Sono stati molto gentili e mi hanno mostrato tutte le operazioni preliminari alla somministrazione.

Mi hanno confermato che a Santa Croce le vaccinazioni sono a buoni livelli e che, quindi, dovrebbero concludersi nei tempi previsti. Tramite i nostri rappresentanti regionali nei giorni scorsi avevamo suggerito alla Regione Toscana di ampliare l'offerta vaccinale coinvolgendo altre strutture come le farmacie e le USCA unità speciali di continuità assistenziale ma l'assessore alla Sanità regionale Bezzini ha dichiarato che entro il 25 aprile, tramite l'impegno dei medici di base, che lavoreranno anche il sabato e la domenica, saranno vaccinati, per quanto riguarda la prima dose, tutti i grandi anziani.

Noi ci auguriamo che l'ambizioso obbiettivo possa essere rispettato e resteremo comunque sempre vigili e presenti con i nostri consiglieri regionali pronti a fare ulteriori proposte migliorative del modello organizzativo in essere relativo alle vaccinazioni.

Alessandro Lambertucci, capogruppo "Per un'altra Santa Croce"