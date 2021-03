Nasconde cocaina tra i cespugli, in manette 26enne

Un 26enne è stato arrestato a Pisa per spaccio. Il giovane, di origini albanesi, è stato sorpreso dalla polizia in zona Porta a Lucca. Gli agenti sono intervenuti per una lite e, insospettiti dal comportamento di uno dei protagonisti, lo hanno perquisito. Il 26enne sembrava molto attento a cosa stava succedendo dietro a dei cespugli nelle vicinanze e per questo la polizia ha controllato anche quell'area. Proprio lì sono stati trovati circa venti grammi di cocaina, di proprietà del 26enne. È stata perquisita anche l'abitazione del giovane, dove sono stati trovati materiale per il confezionamento, banconote di piccolo taglio sia in euro sia in sterline inglesi, ritenute provento di spaccio.