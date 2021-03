Pacchi alimentari solidali, ecco come donare nell'Empolese Valdelsa

Rimangono solo 7 giorni per potere ancora sostenere il progetto di solidarietà alimentare “Il pane e le Rose” attraverso la piattaforma on line “Produzioni dal basso” all'indirizzo https://www.produzionidalbasso.com/project/sosteniamo-il-pane-e-le-rose.

Possiamo approfittare di questo utile mezzo ancora per poco, ed è bene farlo con celerità dal momento che le situazioni di disagio e difficoltà nel nostro territorio, anche per il protrarsi della pandemia, stanno aumentando e diventa sempre più difficile fare fronte alle richieste che ci arrivano. Le richieste aumentano ogni settimana ora che le difficoltà delle persone si stanno facendo più grandi e, poiché il progetto è completamente autofinanziato, vede la sua attività messa a rischio dalla chiusura dei circoli Arci: senza la possibilità di portare avanti le iniziative di autofinanziamento che nei mesi precedenti ci hanno permesso di soddisfare le richieste, abbiamo più difficoltà a portare avanti il nostro progetto.

Da maggio ad adesso infatti il progetto, realizzato dal Comitato Arci Empolese Valdelsa, dall'associazione Settembre Rosso, da sedici Circoli Arci del territorio e da Re.So.,progetto, sta coinvolgendo decine di attivisti che si sono occupati di fare la spesa, confezionare i pacchi alimentari, effettuare la distribuzione alle famiglie e organizzare iniziative di raccolta fondi.

Ha sostenuto e sta sostenendo centinaia di persone, consegnato in questi 10 mesi più di 700 pacchi con generi alimentari confezionati e freschi, con prodotti per l'igiene personale, con piccoli pensieri come fiori o materiale scolastico perché lo spirito del progetto e quello che vogliamo, esattamente come le scioperanti di Lawrance del 1912, dal cui slogan abbiamo tratto il nome, è ”il diritto di vivere, non semplicemente di esistere, vogliamo il pane ma anche le rose”.

Grazie a “Il pane e le Rose” le persone in difficoltà possono contare su un numero di telefono, una casella di posta elettronica e punti di raccolta delle richieste in dieci circoli Arci della nostra area (elenco sui nostri social), ai quali possono rivolgersi per domandare un sostegno per la spesa ma anche supporto e consulenza sui diritti e sui servizi presenti sul territorio. Non ci sono requisiti o differenziazioni di nessun tipo, chi chiama viene ascoltato.

I Circoli Arci, quando erano aperti, svolgevano una importante funzione di rete solidale: alcuni erano sedi di raccolta dei prodotti alimentari che i soci e cittadini lasciavano in donazione, altri raccoglievano in apposite cassettine e ,mettendo a disposizione appositi moduli, le richieste delle famiglie in difficoltà ed erano luogo di consegna dei pacchi una volta a settimana.



Una volta terminata la collaborazione con la piattaforma on line, sarà comunque possibile contribuire alla prosecuzione del progetto facendo donazioni tramite paypal. Di questa ultima modalità vi daremo breve aggiornamento e notizia.

Per informazioni e contatti: il paneelerose.20@gmail.com, facebook il pane e le rose, instagram ilpaneelerose.20.

Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS