Nasce la rivista 'Pisa Futura' per la comunicazione istituzionale

È in distribuzione in questi giorni “Pisa Futura”, la rivista del Comune di Pisa in versione cartacea. Trentadue pagine a colori, per ampliare gli strumenti di comunicazione istituzionale verso la cittadinanza, oltre ai canali Social da tempo attivati (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter e Linkedin e Whattsapp).

«Abbiamo deciso di realizzare questa rivista – spiega il sindaco di Pisa Michele Conti - per avvicinare il Comune al maggior numero possibile di famiglie pisane, comprese le persone che non usano i Social Network e i nostri anziani. Siamo convinti, infatti, che non si possa lasciare indietro nessuno anche in tema di comunicazione istituzionale e, onorando lo Statuto del Comune che parla di “iniziative rivolte alla massima pubblicizzazione e conoscenze delle attività istituzionali”, abbiamo ritenuto opportuno consegnarla direttamente casa per casa. Oggi è iniziata la distribuzione. È uno strumento in più per comunicare in maniera trasparente con i cittadini, rafforzando un canale di confronto positivo, che possa spiegare il lavoro dell’Amministrazione Comunale a servizio della città e da lì partire per raccogliere tutti i contributi utili a migliorare la nostra azione».

La rivista è organizzata in approfondimenti tematici, il primo dedicato al “2020, un anno difficile”, con la descrizione delle principali misure prese per arginare le difficoltà di famiglie e imprese; poi vengono descritti alcuni dei principali progetti per la Pisa del futuro; infine, viene realizzato un approfondimento quartiere per quartiere con i principali interventi realizzati. All’interno anche spazio alla comunicazione delle aziende partecipate del Comune, Pisamo, Farmacie Comunali, Navicelli, Sepi, Fondazione Teatro di Pisa.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa