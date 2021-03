Pulizia sotto il Viadotto dell'Indiano, due persone denunciate per occupazione abusiva

Erano entrati in un terreno di proprietà comunale dove avevano realizzato un alloggio di fortuna. Ma questa mattina sono stati allontanati e denunciati dalla Polizia Municipale.

Le pattuglie del Reparto Sicurezza Urbana e Antidegrado sono intervenute in ausilio all’operazione di pulizia, programmata da Direzione Ambiente e Alia, di un terreno in via Stazione delle Cascine. Le due persone, cittadini stranieri, sono state fotosegnalate e denunciate per occupazione abusiva di terreni. L’area è stata ripulita e i rifiuti accumulati rimossi.

