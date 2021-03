Screening contro il Covid alla Farmapiana di Borgo San Lorenzo: test gratis per le scuole

Presso la Farmacia Comunale Farmapiana di Borgo San Lorenzo ha preso avvio oggi pomeriggio la campagna di screening contro il Covid della Regione Toscana, a cui la Farmacia ha aderito, che permette di effettuare test antigenici rapidi e sierologici a prezzo calmierato e test gratuiti per studenti, i loro familiari e il personale scolastico.

Per fare il test è necessario prenotare contattando la Farmacia Comunale al numero 055 8402297, a cui è possibile rivolgersi anche per ricevere informazioni.

“Ringrazio Farmapiana – sottolinea il Sindaco Omoboni- per aver aderito allo screening e grazie alla Direzione del Centro Commerciale che ha dato la disponibilità per gli spazi esterni. Si tratta di campagne fondamentali per contrastare la diffusione del Covid venendo in contro alle famiglie grazie a prezzi calmierati e alla gratuità per l'ambito scolastico, dagli alunni ai loro familiari fino al personale”.

“Non abbiamo riscontrato alcuna criticità – spiega il dott. Filippo Cannata, Consigliere di Farmapiana SpA - nelle procedure né nell’organizzazione del servizio. Siamo stati ben lieti di accogliere la proposta della Regione, dove con tale servizio può esser garantito al cittadino la prevenzione o una cura immediata. I test anti Covid hanno un’importanza fondamentale sia nella diagnosi precoce che nell’evidenza degli asintomatici: argomento già caro al Comune di Borgo S. Lorenzo il quale di recente ha già organizzato di sua sponte uno screening di massa per tutti gli studenti delle scuole elementari e medie. A questa iniziativa potranno accedere gratuitamente tutti gli alunni di ogni ordine e grado, i loro genitori,fratelli e sorelle, nonni,familiari congiunti oltre a tutto il personale scolastico e potranno ripeterlo ogni mese. Inoltre il servizio è aperto a pagamento per tutti i cittadini che ne necessitassero o che semplicemente volessero effettuare un controllo. Abbiamo allestito un tendone esterno, così da azzerare ogni rischio di contagio all’interno della Farmacia o del Centro Commerciale. Quando si parla del benessere dei cittadini, Farmapiana ed il Comune di Borgo San Lorenzo ci sono sempre stati e ci saranno sempre con la più totale disponibilità”.

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio stampa