Spacciava dalla propria abitazione, arrestato a Vernio

Aveva iniziato a vendere cocaina direttamente da casa, accogliendo i clienti. Per questo un 56enne italiano è stato arrestato nei giorni scorsi a Vernio dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo, di professione operaio, da qualche mese aveva iniziato a vendere lo stupefacente presso il suo domicilio, soprattutto nel fine settimana. Ad agevolare la sua attività erano state proprio le restrizioni anti Covid. Gli assuntori, nell'impedimento di recarsi fuori dai confini del paese per approvvigionarsi dello stupefacente, si sarebbero serviti dunque serviti dall'uomo.

Ma il cambio di abitudine degli abitanti e il via vai dato dalle frequenti visite che l'uomo riceveva a casa sua hanno fatto scattare le osservazioni dei militari di Vernio. I pedinamenti domenica scorsa hanno consentito infatti ai carabinieri di cogliere il 56enne in flagrante attività di spaccio, mentre cedeva una dose di cocaina ad un giovane poi segnalato alla Prefettura.

La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire nell'abitazione altri 20 grammi della stessa sostanza, materiale per il confezionamento delle dosi, 850 euro in contanti e una bilancina di precisione. Dopo essere stato fermato l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima.