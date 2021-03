Studentesse morte in Catalogna, Meini (Lega): "Nel processo la Regione sia parte civile"

“Abbiamo letto con particolare attenzione e commozione - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - la lettera inviata dai familiari di una delle tre studentesse toscane, partecipanti al progetto Erasmus, decedute a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto, nel 2016, in Spagna. Una missiva che chiede, a distanza di tutto questo tempo, giustizia, a fronte dell’ennesimo tentativo di archiviazione del tragico evento.”

“Ritengo, quindi, doveroso e urgente che la Regione faccia sentire la sua vicinanza a questi genitori, costituendosi, come richiesto dagli stessi estensori della lettera, Parte Civile in un auspicabile, urgente e doveroso processo. Lo dobbiamo - conclude la rappresentante della Lega - per onorare il ricordo di queste giovani ragazze e per far vedere la tangibile solidarietà ai familiari che non devono essere assolutamente abbandonati dalle Istituzioni.”

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - Ufficio stampa