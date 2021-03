Vaccini per anziani, FdI Empolese Valdelsa: "Problemi ancora da risolvere"

Il Coordinamento di Fratelli d’Italia Empolese Valdelsa, insieme al Responsabile Provinciale del Dipartimento Equità Sociale e Disabilità Isacco Cantini, coordinandosi con il Dipartimento Regionale e Nazionale, vogliono esprime sincero sgomento e preoccupazione, per come la Regione Toscana sta conducendo la macchina operativa della vaccinazione anti Covid 19. La Toscana ad oggi ha vaccinato circa il 29% degli over 80, sono state somministrate dosi di vaccino a categorie di persone, che potevano tranquillamente attendere. Dal 23 Marzo 2021 ore 19, è possibile prenotarsi per la vaccinazione della categoria ad “Elevata Fragilità”. Nel giro di una sola ora sono finiti i posti disponibili, in tutta la Toscana; solo 1 su 5 si è potuto effettivamente prenotare. Di tutta questa vicenda sono stati messi al corrente, i Consiglieri Regionali di Fratelli d’Italia, abbiamo chiesto loro di adoperarsi, con tutti gli strumenti utili, per porre rimedio ad una situazione incresciosa. Siamo fiduciosi che la Regione Toscana, insieme alle proposte di Fratelli d’Italia, possa definitivamente risolvere il problema.

Fratelli d’Italia Empolese Valdelsa