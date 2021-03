Addestramento vigili del fuoco, simulazione di emergenza in galleria

I Vigili del Fuoco del Comando di Livorno, nella notte tra il 24 ed il 25 marzo, hanno partecipato ad una simulazione di emergenza nella galleria di Rimazzano, posta nel Comune di Collesalvetti (LI) tra i caselli autostradali Collesalvetti e Rosignano Marittimo.

L'esercitazione, pianificata dalla Società Autostrada Tirrenica (S.A.T.) e coordinata dalla locale Prefettura, ha visto la partecipazione dei cosiddetti “servizi di pronto intervento” di cui i Vigili del Fuoco fanno ovviamente parte.

La prova, che ha avuto inizio alle ore 22:00 del 24/03/2021 ed è terminata alle ore 01:00 del 25/03/2021, ha previsto la simulazione di un incidente stradale all’interno della galleria che ha coinvolto due veicoli leggeri ed un mezzo pesante. E’ stata quindi predisposta la chiusura dell’autostrada su entrambe le carreggiate con la disponibilità delle due gallerie parallele, aventi una lunghezza pari a 925m.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla specifica attuazione delle proprie procedure d'intervento insieme all' utilizzo dell’innovativo “Trypper”, robot cingolato di recente assegnazione al Comando, telecomandabile a distanza e per questo ideale per interventi in ambienti confinati.

All’addestramento hanno quindi partecipato due squadre VF, una della sede centrale di Livorno e una del distaccamento di Cecina, entrambe con il relativo mezzo APS (Auto Pompa Serbatoio), due unità VF per l'utilizzo del mezzo speciale “Trypper”, tre funzionari tecnici, ed i vigili volontari del distaccamento di Collesalvetti. Ha preso parte all’evento anche il personale VF del CDV (Centro Documentazione Video) al fine di documentare l’esercitazione per l’attività formativa.

Fonte: Vigili del Fuoco - Ufficio stampa