Alla guida con la patente revocata da 23 anni, i controlli della municipale

Proseguono i controlli sul territorio per la sicurezza, il contrasto all'illegalità e il rispetto delle norme al codice della strada grazie al lavoro svolto dagli agenti della Polizia Municipale di Pistoia guidati dalla comandante Ernesta Tomassetti.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 24 marzo, una pattuglia di motociclisti della Polizia Municipale ha fermato uno scooter risultato privo di assicurazione. Dagli accertamenti effettuati, il conducente, un uomo di nazionalità italiana, è risultato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a seguito di un precedente reato. Riaccompagnato nella propria abitazione, è stato denunciato per evasione. Due i verbali elevati dalla Municipale.

Il primo, di 866 euro, perché lo scooter era privo di assicurazione, a cui si è aggiunto il sequestro del mezzo; il secondo, di circa 5mila euro, per guida con patente revocata dal 1998, che ha visto anche il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

Proseguono, inoltre, i controlli della Polizia Municipale finalizzati a verificare il rispetto delle disposizioni anti-Covid nelle attività commerciali. Questa mattina un orefice è stato sanzionato per 400 euro e chiuso per cinque giorni dopo un'ispezione degli agenti. Nel punto vendita è stata riscontrata, infatti, l'inosservanza delle norme previste in zona rossa, dove è consentita l’attività di riparazione, ma non quella di vendita, che invece veniva svolta regolarmente.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa