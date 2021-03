Bando a Pescia, si assumono due ausiliari del traffico

Scade il prossimo 15 aprile il termine per presentare le domande relative all’ avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria utile all’assunzione a tempo determinato di personale con il profilo di “collaboratore professionale - ausiliario del traffico” (cat. b3), presso il servizio di polizia municipale del comune di Pescia.

La selezione si rende necessaria dopo che è terminata la gestione esterna dei parcheggi e della sosta e mira a assumere 2 dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato che avrà durata di un anno.

Elemento discriminante richiesto fra i titoli, una esperienza professionale certificata di almeno sei mesi prestati anche in maniera non continuativa, nel settore pubblico o privato, nelle mansioni corrispondenti a quelle di “Ausiliario del traffico” – “Ausiliario della Sosta”, con contratto di lavoro subordinato.

Un requisito necessario per procedere in tempi brevi alla partenza del nuovo servizio che è stato, con voto del consiglio comunale, affidato di nuovo alla polizia municipale del comune di Pescia, che quindi passa dalla gestione esterna in concessione delle aree di sosta a pagamento senza custodia, alla gestione diretta mediante servizio di noleggio degli apparecchi di controllo delle soste.

Sul sito del comune di Pescia www.comune.pescia.pt.it ci sono tutte le informazioni relative alla presentazione della domanda.

Fonte: Comune di Pescia