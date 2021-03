Cecco & Cipo tornano su Radio Lady a 'Liberi Tutti'

L’ultima volta che li abbiamo intervistati ci avevano presentato il singolo “Forse dovresti farci più caso”, un inno all’importanza delle piccole cose, registrato a distanza in pieno lockdown. Stavolta sono tornati per parlarci del nuovo singolo che anticipa il loro quinto album in fase di registrazione: “Straordinario”. Duo toscano, composto da Fabio Cipollini, Simone Ceccanti, che ha conquistato l’attenzione mediatica durante le audizioni dell’ottava edizione di X Factor con una performance irriverente e cliccatissima, Cecco e Cipo hanno 4 album all’attivo, che contano oltre 4 milioni di stream su Spotify, e centinaia e centinaia di concerti in tutta la penisola.

Negli anni si fanno conoscere e apprezzare da un pubblico sempre più ampio, grazie alla loro peculiarità, l’arte del racconto: un gusto innato per lo storytelling che li contraddistingue fin dagli esordi, portato avanti nei loro brani attraverso formule sempre pungenti e ironiche.

Il nuovo singolo “Ancora un’altra volta” anticipa il quinto album di inediti del duo: un lavoro che arriva a 2 anni di distanza dal precedente “Straordinario”, un disco portato a lungo in tour nei principali club e festival nazionali e che ha consolidato il favore del pubblico, affascinato dallo stile sincero e mai banale del duo.

Come quando una farfalla si poggia sulla nostra spalla, e veniamo delicatamente scaraventati di fronte all’immensa bellezza della vita, così, quando lei poggia la testa sulla nostra spalla, chiediamo che quel momento non finisca mai, come fossimo in loop temporale.

Ancora un’altra volta, e un’altra volta ancora.