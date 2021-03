Crisi economica, FdI: "In piazza con tassisti, operatori del turismo e ristoratori"

Domani consiglieri regionali e comunali di Fratelli d’Italia saranno in piazza assieme a tassisti, operatori del turismo e ristoratori che organizzano una protesta in tutta Italia contro il governo Draghi.

“Il decreto Sostegni è una delusione per i lavoratori italiani. Sul territorio fiorentino arriveranno risorse troppo esigue per una realtà fortemente danneggiata dalla crisi economica come la nostra. Così, non si salvano le nostre imprese! Intanto i debiti di questi imprenditori e lavoratori continuano ad accumularsi ed il caro-affitti fiorentino non accenna a diminuire. Serve un sostegno concreto a queste attività”. Dichiarano Francesco Torselli, Presidente del gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, e Alessandro Draghi, capogruppo FdI a Palazzo Vecchio.

Domani mattina Alessandro Draghi e Jacopo Cellai saranno in piazza della Signoria ad accogliere il lungo serpentone di tassisti che partirà da via Simone Martini alle 10 e sfilerà per le vie cittadine fino a Palazzo Vecchio.

Fonte: Ufficio Stampa