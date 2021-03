Scuole green, l’IIS Roncalli organizza un incontro sulla sostenibilità ambientale in tempi di pandemia

Venerdì 26 e martedì 30 marzo, alle 16.00 online sulla piattaforma Teams, l’IIS Roncalli organizza due incontri dal titolo “Tempi di pandemia- cause e effetti sulla sostenibilità ambientale”. Ospite il professor Simone Bastianoni, Ordinario di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali presso l’Università di Siena. La pandemia come occasione per riflettere sulla sostenibilità ambientale, questo il tema centrale degli incontri organizzati dalla rete delle scuole green della provincia di Siena che ha come capofila l’IIS Roncalli di Poggibonsi e rivolti rispettivamente agli istituti sencodari di secondo grado e ai comprensivi. Il professor Bastianoni indagherà le dinamiche e i fattori ambientali che hanno portato alla diffusione del virus causa della pandemia attuale e le conseguenze come impatto sulla sostenibilità a livello mondiale, ancora in fase di valutazione.

“Si tratta del primo evento organizzato dalla rete delle scuole green dall’inizio dell’emergenza- spiega il dirigente scolastico Gabriele Marini- un’occasione di riflessione importante su uno dei temi centrali, quello della sostenibilità ambientale, dell’agenda 2030”.

Il professore Simone Bastianoni concentra la sua ricerca principalmente sugli indicatori di sostenibilità (basati ad esempio su Emergy evaluation, Exergy analysis, Bilancio dei Gas Serra, Life Cycle Assessment, Ecological Footprint, etc.) sui sistemi energetici e bio-energetici, su applicazioni della termodinamica a sistemi ecologici e di modelli cinetici a sistemi di rilevanza ambientale. Nel 2004 ha ricevuto la prima Prigogine Junior Medal for research in complex systems. Ha ricevuto il 2001 Meritorious Award dall’International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics.

Tutte le informazioni su www.iisroncalli.it

