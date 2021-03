Arrestato 21enne per spaccio di eroina a Empoli

Un 21enne nigeriano, senza fissa dimora e richiedente asilo, è stato arrestato dai carabinieri di Empoli.

I militari erano presenti in via XI Febbraio, area già segnalata per movimenti sospetti. L'uomo è stato visto consegnare una dose di eroina poco inferiore a un grammo a un 50enne empolese.

Dalla perquisizione sono stati trovati 420 euro nel portafogli del 21enne, ritenuti provento dello spaccio.

Dopo l'arresto è stato trasferito nelle camere di sicurezza nel tribunale di Firenze per il processo per direttissima. Il 50enne invece fu segnalato alla prefettura di Firenze come assuntore.