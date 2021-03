Covid, Montemurlo piange Gianfranco Roli. Il cordoglio del sindaco Calamai

Montemurlo piange un'altra vittima del Covid. Ieri, 25 marzo, il Coronavirus si è portato via Gianfranco Roli, 78 anni, residente a Oste, artigiano e molto noto in paese per aver sempre svolto il mestiere di imbianchino. La famiglia Roli era originaria di Vignola (Modena) ma da oltre cinquant'anni Gianfranco viveva a Montemurlo. Il sindaco Simone Calamai ha appreso la notizia con profondo rammarico: «Mi stringo alla famiglia Roli e alla nuora Chiara, dipendente del Comune. Gianfranco era una persona attiva e dinamica, conosciuto e benvoluto da tutti. Dobbiamo fare presto con le vaccinazioni per proteggere i nostri anziani e le persone più fragili per patologie. Dobbiamo utilizzare tutte le dosi disponibili e fare in fretta».

Gianfranco Roli, come racconta la nuora Chiara, era in buona salute e non aveva alcuna patologia pregressa. «Gianfranco aveva uno spirito giovane, era sempre attivo e, pur essendo in pensione, continuava ad aiutare i figli Roberto e Rossano nella loro attività artigianale. Amava fare l'orto e andare a pesca con il nipote Daniele. - racconta Chiara- Quando si è accorto di avere un po' di febbre, agli inizi di marzo, aveva dato la colpa ad una raffrescata presa mentre svolgeva i suoi lavoretti. Poi, però, la situazione è degenerata: prima il ricovero al Santo Stefano e poi la notizia della sua scomparsa, senza neppure poterlo rivedere un ultima volta per un saluto». Gianfranco aveva uno spirito combattivo e fino a pochi giorni fa chiedeva con insistenza alle infermiere del reparto di terapia intensiva dov'era ricoverato quando sarebbe potuto ritornare a casa alle sue solite attività.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa