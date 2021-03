In Aoup al via un innovativo corso di formazione online

A maggio in Aoup partirà un innovativo corso di formazione online, unico in Italia per il collegamento con la sala operatoria e il coinvolgimento diretto di varie figure professionali: medici, infermieri, tecnici, farmacisti, nutrizionisti e anatomo-patologi.

Sarà composto da una parte teorica, che riguarderà l’iter diagnostico dall’ammissione alla dimissione del paziente, e da una parte pratica, con collegamento online dalla sala operatoria. Questo collegamento costituisce la principale novità del corso: a un numero di partecipanti molto elevato, potenzialmente fino a mille, e con strumenti a bassissimo costo, sarà infatti offerta la possibilità di seguire ciò che accade in sala operatoria avendo lo stesso punto di vista del chirurgo, con cui si può avere un’interazione diretta.

L’idea di adottare questa nuova modalità di didattica è stato Piero Lippolis, direttore della sezione dipartimentale Chirurgia generale e peritoneale dell’Aoup; infatti il corso è dedicato a un ambito in cui Lippolis è uno dei maggiori esperti a livello nazionale: “Gestione multimodale del paziente con malattia peritoneale candidato alla chirurgia citoriduttiva con chemioipertermia intraperitonale (HIPEC)”.

Questo nuovo approccio avrà sicuramente grandi sviluppi in Aoup. Fino al marzo 2020 la formazione (in media 700 corsi all’anno con circa 17mila partecipazioni) si era svolta in presenza: sessioni in aula, training on the job, sala operatoria per la formazione dei team chirurgici; la pandemia ha di fatto reso impossibile proseguire seguendo quei criteri e, nello stesso tempo, ha aperto grandi opportunità che Aoup sta cercando di sfruttare.

La piattaforma online usata in questo corso è GoTo Webinar / GoTo Meeting di LogMeIN.

Fonte: Aou Pisa