Ruba un fucile da un capanno del vicino, denunciato 19enne

I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un diciannovenne di Cavriglia per furto aggravato, oltre che per detenzione abusiva e porto abusivo in luogo pubblico di arma da fuoco.

Solo pochi giorni fa, i Carabinieri della Stazione di Cavriglia avevano ricevuto la denuncia-querela da parte di un residente della zona, relativa alla sparizione di un fucile da caccia carabina calibro 12 che l’uomo aveva ereditato, poco più di un anno fa, dal padre.

Il furto risaliva ad oltre un anno prima, evidenziando una certa negligenza nella custodia dell’arma, oltre che un colpevole, ritardo nella denuncia.

È stato fatto un accurato sopralluogo nel capanno dove era custodito il fucile, non vi erano segni di scasso.

Ricostruendo gli ultimi mesi prima del furto, i sospetti si sono concentrati su un giovane, che conosceva il defunto proprietario del fucile.

A quel punto, i carabinieri hanno richiesto un decreto di perquisizione. Una volta ottenuto il decreto, alle prime luci del giorno gli uomini dell’Arma hanno eseguito la perquisizione domiciliare a casa del sospettato, rinvenendo e sottoponendo a sequestro il fucile rubato, una cartucciera e svariate decine di cartucce calibro 12.

Sono state raccolte delle evidenze indiziarie da cui è stato possibile ricostruire come il giovane, nel corso dell’ultimo anno, avesse portato l’arma anche al di fuori della propria abitazione.

Il materiale rinvenuto è stato immediatamente sequestrato, e l’uomo, di fronte ad un quadro indiziario chiaro, è stato deferito in stato di libertà per furto aggravato, porto abusivo in luogo pubblico e detenzione abusiva di armi.