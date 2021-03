Si accoltellano in centro a Livorno, in ospedale in codice rosso due uomini

Si sono accoltellate nel centro di Livorno, in piazza dei Mille, dopo una lite. I due uomini, di 38 e 26 anni, di origine nordafricana, sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal 118. Per loro è stato necessario il trasporto all'ospedale in codice rosso per ferite di arma da taglio. I due, secondo una prima ricostruzione della polizia, stavano discutendo animatamente, per motivi ancora da accertare. Di lì a poco è scoppiata una violente lite e sono spuntate le armi da taglio.