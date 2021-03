Terremoto in casa Use, coach Marchini si dimette

L'Use Computer Gross comunica che nella partita di sabato ad Alessandria non sarà in panchina coach Alessio Marchini. Il tecnico ha infatti rassegnato le dimissioni dal suo ruolo di capo allenatore. Nel ringraziare Alessio per quanto fatto in queste ultime stagioni, la società comunica che a guidare la squadra nella trasferta piemontese sarà Cosimo Corbinelli assieme a Luca Valentino.

La partita in programma sabato alle 18 ad Alessandria (arbitri Martinelli di Brescia e Sordi di Casalmorano) arriva a tre giorni distanza dalla sconfitta con Faenza. La formazione piemontese occupa l'ultimo posto ed ancora non ha mai vinto ma, al di là di quanto dice la classifica, è comunque una gara da prendere con le molle visto che i ragazzi di coach Claudio Vandoni cercheranno in ogni modo di portare a casa il primo successo stagionale. Fra i biancorossi in campo anche l'ex Marco Legnini che era ad Alessandria proprio l'anno scorso.

Da ricordare che la partita non sarà visibile su Lnp Pass visto che la società piemontese non ha aderito alla piattaforma.

Fonte: Use Basket Empoli