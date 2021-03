Aperitivo al buio dentro il ristorante, multa per 8 clienti

Da qualche giorno, era giunta notizia ai militari della Stazione Carabinieri di San Marcello Piteglio che un noto ristorante del paese, era solito far entrare liberamente i propri clienti all’interno del locale, consentendo addirittura che gli stessi consumassero cibi e bevande comodamente seduti al tavolo e senza che fosse garantito il necessario distanziamento sociale. Tali “voci di paese” venivano confermate poi da alcuni post e fotografie incautamente pubblicati su vari profili social da vari clienti che pubblicizzavano tale prassi scorretta, invitando altri giovani di San Marcello Piteglio e dei centri limitrofi ad unirsi a loro al più presto.

Ispezionando le stanze della struttura, i Carabinieri hanno trovato e identificato, nascosti al buio in una sala adibita a spogliatoi dipendenti e in una seconda stanza adibita a magazzino, ben 8 clienti illegittimamente presenti, alcuni dei quali ancora con il cocktail in mano.

Sentiti per le vie brevi, gli stessi hanno ammesso di trovarsi tutti all’interno del locale fin dall’inizio del controllo e che, notando l’arrivo dei militari dalla telecamere esterne di video sorveglianza, su suggerimento del gestore dell’attività commerciale, avevano deciso di nascondersi per evitare di essere multati.

Per clienti e ristoratore naturalmente è scattata la contravvenzione amministrativa per violazione del DPCM emanato in data 2.03.2021 mentre, nei confronti del ristorante, è stata avanzata una proposta per la sospensione dell’attività imprenditoriale per un periodo di almeno 5 giorni.