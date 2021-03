Attività commerciali di San Miniato scrivono al Comune: le richieste

Le richieste di alcune attività commerciali, derivanti dalle conseguenze dell'emergenza Covid-19, messe nero su bianco e inviate all'amministrazione comunale. È la lettera inoltrata al Comune di San Miniato, all'attenzione del sindaco Simone Giglioli, firmata dal titolare di una palestra e appoggiata anche dalle associazioni di categoria locali. Tra le richieste dei firmatari il sostegno al pagamento della Tari e la verifica della possibilità di riaprire.

A seguito della riunione di Lunedì 22/03/21 promossa dal PD di San Miniato e svoltasi in modalità online, avente per oggetto le difficoltà dovute alla situazione pandemica in corso per le categorie di: Centri Estetici, Parrucchieri e Palestre, i tre CCN del Comune di San Miniato e Alessio Fioravanti per il comparto palestre hanno elaborato due richieste.

Per primo punto viene richiesto un contributo economico a sostegno del pagamento della Tari. Contributo che copra l'importo totale nel caso delle palestre, che sono chiuse dal 09/03/2020 e salvo due mesi estivi a completa rimessa che hanno accusato un calo di fatturato nell'anno 2020 del 70% e con il nuovo stop di ottobre e senza una data di riapertura il 2021 prosegue con calo di fatturato del 100%. Per le altre attività il sostegno sia proporzionato alle chiusure subite.

Per secondo punto chiedono di verificare se esistono le condizioni di riapertura delle proprie attività nel rispetto delle regole già esistenti per ogni settore compatibili con la situazione pandemica. Questo in considerazione del fatto che tutte le altre attività in qualche modo sono aperte. Tutto questo va considerato un evento eccezionale come eccezionale e pronta deve essere la risposta dell'Amministrazione Comunale.

Distinti saluti

CCN San Miniato, CCN San Miniato Basso, CCN Ponte a Egola, La Palextra snc Ponte a Egola