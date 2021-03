Azione Empoli: "Il Covid non può fermare la prevenzione"

Da sempre la struttura sanitaria della regione Toscana è impegnata nella prevenzione dei tumori. Con la pandemia però tutta la nostra sanità è assorbita dal contenimento del Covid 19.

Per questo motivo chiediamo alla Direzione Sanitaria come, nelle nostre strutture ospedaliere del circondario dell’Empolese Valdelsa, stia procedendo la campagna di prevenzione del tumore al seno, all’utero e al colon retto, se ci sono ritardi o rallentamenti nelle operazioni di screening ed eventualmente quali strategie saranno messe in atto per recuperare eventuali ritardi.

Riteniamo che la campagna di prevenzione dei tumori sia una priorità da mantenere anche in tempi difficili come questi. Chiediamo alla cittadinanza, agli operatori sanitari, alle organizzazioni sindacali di categoria, di segnalarci le criticità.

Noi, come Azione Empoli, cercheremo di fare la nostra parte con proposte costruttive e pragmatiche. Perché il Covid 19 non può fermare la prevenzione.

Fonte: Empoli in Azione