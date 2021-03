Consiglio comunale Empoli su Zoom, molti punti all'ordine del giorno

Lunedì 29 marzo 2021 si riunirà il Consiglio Comunale di Empoli secondo le disposizioni anti contagio sancite dalla ‘zona rossa’ in cui è inserito il territorio dell’Empolese-Valdelsa.

La seduta prenderà il suo avvio alle 18 con proseguimento alle 21, si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma Zoom in video conferenza e come sempre sarà possibile seguirla in diretta streaming dal profilo facebook del Comune.

A presiedere l’assemblea consiliare Alessio Mantellassi.

Di seguito i punti all’ordine del giorno:

1.Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a informatizzazione della Pubblica Amministrazione.

3.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune relativa a “Il tè delle mamme”.

4.Verbale della seduta del Consiglio Comunale n. 8 del 28/07/2020. Approvazione.

5.Verbale della seduta del Consiglio Comunale n. 9 del 28/09/2020. Approvazione.

6.Verbale della seduta del Consiglio Comunale n. 12 del 26/11/2020. Approvazione.

7.Regolamento per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia zona Empolese-Valdelsa. Approvazione modifiche.

8.Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a realizzazione area fitness nei parchi pubblici, superando gli attuali “percorsi vita”.

9.Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a realizzazione piste di pattinaggio nel Parco di Serravalle.

10.Ordine del Giorno presentato dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativo a ripudio delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

11.Ordine del Giorno presentato dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativo a neutralizzazione del divario digitale con interventi per il capitale umano.

12.Ordine del Giorno presentato dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativo a digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

13.Mozione presentata dal Presidente del Consiglio Comunale Alessio Mantellassi, dalla Vicepresidente del Consiglio Comunale Anna Baldi, dalla Presidente della Commissione Consiliare Cultura Beatrice Cioni e dalla Vicepresidente della Commissione Consiliare Cultura Laura Mannucci, per il sostegno ai percorsi istituzionali di approfondimento storico sui fatti del 1921.

14.Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a esenzione totale Cosap, Tosap e imposta pubblicitaria per tutti i pubblici esercizi nell'anno 2021.

15.Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune relativa ad abrogazione “Informativa interna alla Giunta Comunale n. 467”.

16.Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a sensibilizzazione per la giornata delle persone con sindrome di down.

17.Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune relativa alla immediata accessibilità ai trattamenti e al vaccino contro il covid-19.

18.Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune, relativa al conferimento della cittadinanza onoraria di Empoli a Patrick Zaki.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa