Fermata ad un posto di blocco a Firenze, doveva scontare una pena di 9 anni

Su di lei pendeva una condanna a 9 anni e 7 mesi di reclusione ed è stata la Polizia municipale durante un normale posto di blocco in piazza della Libertà a identificarla ed accompagnarla in carcere. E’ successo ieri pomeriggio, quando una pattuglia dell’autoreparto della Polizia municipale ha fermato un veicolo Volkswagen con a bordo due giovani donne con passaporti croati.

Durante il controllo dei documenti è emerso che a carico di una delle due risultava un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di repubblica di Padova per l’espiazione della pena di 9 anni e 7 mesi. La donna è stata portata presso la Casa Circondariale di Sollicciano e il veicolo messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per successivi accertamenti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa