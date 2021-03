Un 51enne di Castelfranco a bordo della sua bici è stato colpito da un'auto a Massarella, frazione ai confini di Fucecchio. L'uomo è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso. Non sono note le sue condizioni di salute. Il fatto è avvenuto questa mattina poco prima delle 10.30 in via Ramoni. Sul posto la Pubblica assistenza di Fucecchio e le forze dell'ordine.