Un incidente stradale a San Vincenzo ha coinvolto un bambino, trasferito in elisoccorso al Meyer di Firenze. L'auto su cui era a bordo è finita in un fossato sulla via Aurelia Sud.

Secondo una prima ricostruzione il bambino, che inizialmente era stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cecina, sarebbe stato sbalzato fuori dall'auto finita nel fossato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia municipale.