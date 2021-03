Lastra a Signa, prorogata chiusura dei parchi pubblici

Il sindaco Angela Bagni ha firmato nei giorni scorsi l’ordinanza di proroga della chiusura delle aree gioco e di tutti i parchi pubblici comunali fino al prossimo 5 aprile.

Anche in questa settimana a Lastra a Signa è stato registrato un alto numero di contagi, 85 nei giorni dal 20 al 26 marzo, e quindi è stato deciso di adottare nuovamente la misura in maniera preventiva per evitare gli assembramenti che si sono verificati nell'ultimo periodo nei giardini pubblici.

La polizia municipale e le associazioni di protezione civile intensificheranno i controlli anche visto il passaggio in zona rossa della nostra Regione a partire da lunedì 29 marzo.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa