Leggere: forte!, presentazione del manuale sulle tecniche di lettura

Adesso c’è anche un vero e proprio manuale: “Tecniche per la lettura ad alta voce. 27 suggerimenti per la fascia da 0-6 anni”. E’ il frutto di un ampio lavoro di ricerca e delle esperienze concrete di educatrici e insegnanti che sono stati protagonisti di “Leggere: forte!”, il progetto della Regione Toscana - realizzato in collaborazione con Università degli studi di Perugia, Ufficio scolastico regionale per la Toscana, Indire e Cepell, il Centro per il libro e la lettura del Mibac - per introdurre in tutte le scuole la lettura ad alta voce quale strumento per lo sviluppo delle competenze cognitive di base dei bambini e dei ragazzi e lo sviluppo del pensiero critico.

Il volume verrà presentato lunedì 29 marzo, alle ore 12.30, nel corso di una conferenza stampa che si terrà in Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione. Parteciperanno il presidente Eugenio Giani, l’assessora a istruzione e formazione, Alessandra Nardini, il professor Federico Batini, docente dell’ateneo umbro, Sara Mele della Direzione regione istruzione e cultura.

