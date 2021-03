Mura di Lucca, i progetti per i percorsi esterni all'anello degli spalti

Presentata questa mattina nel corso di una video conferenza stampa la parte del progetto di restauro e nuova valorizzazione delle Mura urbane di Lucca che riguarda il percorso esterno fra la circonvallazione e gli spalti. Erano presenti il sindaco Alessandro Tambellini, l'assessore all'urbanistica Serena Mammini, la dirigente del settore lavori pubblici Antonella Giannini e uno dei responsabili della progettazione Andrea Biggi.

In apertura il sindaco ha sottolineato come lo scorso 4 gennaio sia arrivato dalla Soprintendenza il parere positivo e quindi il via libera all'intervento complessivo che riguarda il miglioramento della sicurezza delle Mura e la viabilità pedonale intorno al monumento. Oltre a dare alcune indicazioni tecniche, l'unico aspetto su cui la Soprintendenza si è riservata una successiva decisione è quello della cartellonistica che dovrà essere valutata in modo coordinato con l'idea di estenderne eventualmente l'uso a tutto il centro storico. Il sindaco Tambellini è inoltre tornato a parlare dei lavori il parapetto esterno di baluardi e cortine che consisteranno in un semplice restauro e riprofilatura delle barriere erbose in terra battuta non mutando la visione generale. Per quanto riguarda il lato interno, come annunciato, saranno estesi i parapetti in ferro già esistenti in molti punti della passeggiata. Si tratta di strutture leggere di basso impatto visivo, necessarie a aumentare la sicurezza, soprattutto per i visitatori che non conoscono i pericoli del grande complesso di architettura militare.

“Siamo molto soddisfatti che la progettazione prosegua verso gli elaborati esecutivi. Il finanziamento del Ministero dei Beni Culturali di 2 milioni di euro ci consentirà di concludere un lungo ciclo di lavori partiti molti anni fa. Dopo il restauro del paramento e dei percorsi della passeggiata delle Mura, realizzati grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, siano passati alla sistemazione di molti sotterranei, alla conclusione del circuito di illuminazione esterna, inaugurato all'inizio di questo mandato – dichiarano il sindaco Tambellini e l'assessore Mammini – Con questo progetto concluderemo l'anello dal quale partono tutte le piste ciclopedonali dei quartieri, aumenteremo la sicurezza del monumento e rinnoveremo una parte del grande patrimonio arboreo urbano”.

L’intervento sui percorsi esterni agli spalti riguarda il tratto compreso tra Porta San Donato e Porta Elisa, quindi lungo viale Carlo Del Prete, piazzale Martiri della Libertà, viale Agostino Marti, viale Guglielmo Marconi. Marciapiedi arredi e attraversamenti verranno restaurati, sarà garantita l'accessibilità architettonica, sarà realizzata una pista di asfalto natura di circa 2 Km di lunghezza che sarà costruita con tutti gli accorgimenti necessari a tutelare le radici degli alberi presenti sul percorso. Nella zona di Porta Santa Maria saranno inoltre sistemate nuove aiuole e rinnovata illuminazione. La riqualificazione del percorso lungo spalti è stata progettata in analogia con i tratti già sistemati, dando continuità ai percorsi pavimentati in asfalto natura.

Infine per quanto riguarda il patrimonio arboreo, il progetto prevede la conservazione dell'esistente, e in questo senso, fornisce indicazioni per la sua corretta gestione agronomica; dall'altra è prevista la verifica delle condizione di salute degli alberi, il reimpianto, ove possibile, in sostituzione di piante morte o eliminate per motivi di sicurezza.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa